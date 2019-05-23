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Mustafa Kemal kötü başladı: 3-2

Düzce’de düzenlenen Yıldız Erkekler Futsal Türkiye Şampiyonası’nda Çorum’u temsil eden Mustafa Kemal Ortaokulu ilk maçında Ankara’ya 3-2 mağlup oldu.

Mustafa Kemal kötü başladı: 3-2

Düzce’de düzenlenen Yıldız Erkekler Futsal Türkiye Şampiyonası’nda Çorum’u temsil eden Mustafa Kemal Ortaokulu ilk maçında Ankara’ya 3-2 mağlup oldu.

23 Mayıs 2019 Perşembe 00:27
Mustafa Kemal kötü başladı: 3-2

Okul Sporları Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldız Erkekler Futsal Türkiye Şampiyonası dün Düzce’de start aldı. İstanbul, Ankara ve Trabzon temsilcilerinin yer aldığı A grubunda mücadele eden Çorum temsilcisi Mustafa Kemal Ortaokulu ilk maçında Ankara ile karşı karşıya geldi. Düzce Spor Salonu’nda saat 9.30’da oynanan maça kötü başlayan Çorum temsilcisi ilk yarıyı 3-0 yenik kapattı. İkinci yarıda toparlanan Mustafa Kemal Ortaokulu 2 gol bularak farkı 1’e indirdi. Mücadelenin son saniyelerinde beraberlik golü için bastıran Mustafa Kemal Ortaokulu bir türlü istediği golü bulamayınca sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Çorum temsilcisi ikinci maçını bugün aynı salon ve saatte İstanbul temsilcisi ile oynayacak.

(Rıfat KARA)

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