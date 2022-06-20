Mustafa Karabuga Avrupa üçüncüsü

Romanya’nın Bükreş kentinde düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonası’nda milli mayoyu giyen Çorumlu güreşçi Mustafa Karabuga, üçüncü olup ülkemize bronz madalya kazandırdı.

Stil 51 kiloda ülkemizi temsil eden Belediye İskilipspor güreşçisi Mustafa Karabuga, yarı final müsabakasında karşılaştığı Azerbaycanlı rakibi Elman Aghayev’e 14-3 yenilerek altın madalya şansını kaybetti.

Şampiyonluk şansı kalmayan ancak bronz madalya şansı devam eden sporcumuz, Gürcistanlı Lasha Gogadze ile Avrupa üçüncülüğü maçına çıktı. Çorumlu güreşçi, rakibini yenerek Avrupa üçüncüsü oldu ve ülkemize bronz madalya kazandırdı.

KARABUGA’LI SERBEST MİLLİLER İKİNCİ OLDU

Mustafa Karabuga’nın üçüncü olduğu, yine Belediye İskilipspor Kulübü antrenörü Adem Uysal’ın da antrenör olarak yer aldığı Serbest Güreş Milli Takımı, genel klasmanda kürsü yaptı. Milliler, 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplamda 5 madalya kazanarak, 136 puanla ikincilik kupasının sahibi oldu.

(Hüseyin AŞKIN)

