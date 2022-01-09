Mustafa Eren Boran final biletini kaptı

Okul Sporları Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Kros Grup Müsabakaları hafta sonu Samsun’da gerçekleşti. Ülke genelinden çok sayıda sporcunun katıldığı yarışlarda Çorum’u Gençler (A-B) kategorisinde Bilge Kağan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Mustafa Eren Boran, Başöğretmen Anadolu Lisesi’nden Salih Anaç, Spor Lisesi’nden İsmail Can Köksal, İlknur Küçükgüler, Mimarsinan Anadolu Lisesi’nden Betül Kapulukaya, Bahçelievler Anadolu Lisesi’nden Yeşim Topsakal, Eylül Kaya, Öykü Ilgın Acar, Bayat Şehit Osman Aslan Anadolu Lisesi’nden Bahri Eves, Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nden de Anıl Yıldız, Ömer Önder Karabulut, Ahmet Mücahit Kaçmaz, Ömer Çelebi Aldı, Umut Misir ve Semih Sakallı temsil etti.

Genç Erkekler B kategorisinde 5000 metre yarışlarından 16 dakika 55 saniye derece yapan Mustafa Eren Boran üçüncü olarak 26 Şubat’ta Adana’da yapılacak olan Türkiye finallerinde Çorum’u temsil etmeye hak kazanırken, Genç Erkekler A kategorisinde koşan Salih Anaç ise 15 dakika 44 saniyelik derecesi ile dördüncü olarak final biletini kıl payı kaçırdı.

Çorum’u temsil eden diğer sporcular ise genel sıralamada ilk 20’de yer almalarına rağmen, finallere grup aşamasında veda eden isimler oldu.

(Rıfat KARA)

