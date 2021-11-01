Mürsel Aslan Balkan Şampiyonu

Yunanistan’ın İskeçe kentinde düzenlenen U15 Balkan Güreş Şampiyonası’nda, serbest stil 68 kiloda milli mayoyu giyen İskilip Belediyespor Kulübü güreşçisi Mürsel Aslan, şampiyon olup ülkemize altın madalya kazandırdı. Yine İskilip Belediyespor Kulübü’nden Adem Uysal da milli takımda antrenör olarak görev yaptı.

İskilipli güreşçi Mürsel Aslan, katıldığı ilk uluslararası şampiyonada altın madalya kazandı. Aslan, Yunanistan’ın İskeçe kentinde düzenlenen U15 Balkan Güreş Şampiyonası’nda birinci oldu.

Şampiyonaya, Türkiye ile birlikte Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Arnavutluk, Hırvatistan, Moldova, Kuzey Makedonya ve Kosova olmak üzere 10 balkan ülkesi katıldı.

İskilip Belediyespor Kulübü’nden Mürsel Aslan’ın sporcu, Adem Uysal’ın ise antrenör olarak yer aldığı serbest stil milli takımı, 5 birincilik, 3 ikincilik, 2 de üçüncülük olmak üzere 10 madalya kazandı. 68 kiloda Türkiye’yi temsil eden Mürsel Aslan, tüm rakiplerini yenerek finale yükseldi. Finalde Yunan güreşçiye de minderi dar eden Mürsel Aslan, rakibini yenerek Balkan şampiyonu oldu.

Mürsel Asla, katıldığı ilk uluslararası turnuvada şampiyon olarak büyük bir başarıya imza atarken, antrenör Adem Uysal, kazanılan başarıda çok büyük pay sahibi oldu.

(Hüseyin AŞKIN)

