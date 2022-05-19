Murat Yıldırım: “YENİ BİR SAYFA AÇIYORUZ”
Anonim şirket statüsündeki Çorum Futbol Kulübü’nü satın alarak tüm hisselerin sahibi olan, kulübün süper lig deneyimli lisanslı futbolcusu ve takım kaptanı Murat Yıldırım, Çorum’un çocuğu olarak çalışma arkadaşlarıyla birlikte taşın altına ellerini koyduklarını, yine tüm hemşehrilerinin destekleriyle Çorum’u futbolda daha iyi yerlere taşımayı hedeflediklerini söyledi.
Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın ile birlikte gazetemizi ziyaret eden Çorum FK Sahibi Murat Yıldırım, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar ve Spor Yönetmenimiz Hüseyin Aşkın ile uzun bir söyleşi yaptı.
Polemiklerin dışında kalmayı prensip edindiklerini ve geçmişin tartışmalarına sünger çektiklerini anlatan Murat Yıldırım, “Geçmişi kapattık, gözlerimizi ileriye çevirdik. Bize inanan arkadaşlarımızla ve hemşehrilerimizle birlikte yepyeni bir sayfa açıyoruz. Hedefimiz, Çorum’u profesyonel futbol liglerinde daha iyi yerlere taşımak. Bu elbette, Çorum’un Valisinden Belediye Başkanına ve tribündeki taraftarına kadar tüm Çorumluların kulüplerini sahiplenmeleri ile mümkün olabilir. Bu inançla ve Çorumlulara duyduğumuz güvenin verdiği yüksek moralle yola çıkıyoruz.” dedi.
(Rıfat KARA)
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|46
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|15. Adanaspor
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|3. Atletico Madrid
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