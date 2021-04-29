Mucizevi de olsa bir şans var

Misli.com 2.Lig’de normal sezonun tamamlanmasına 2 hafta kalırken, gerek play-off, gerekse ligde kalma mücadelesi müthiş bir çekişmeye sahne oluyor. Beyaz grupta mücadele eden Çorum FK’nın mucizelere da kalmış olsa matematiksel şansı devam ediyor.

9 maçlık yenilmezlik serisinde artan play-off umutlarını, sonrasında oynadığı 4 maçta sadece 1 puan alarak mucizelere bırakan Çorum FK, önceki gün evinde Zonguldak Kömürspor’u 1-0 yenerek matematiksel şansını devam ettirdi.

53 puanla 10.sırada yer alan Çorum FK’nın Play-Off’a kalma ihtimallerini sizin için derledik.

İKİ İHTİMAL VAR

Çorum FK’nın play-off bileti alabilmesi sadece iki ihtimal dahilinde olabilecek. Bu ihtimallerden biri Sarıyer’le ikili averaja, diğeri ise Sarıyer ve Erzincanspor’la üçlü averaja girmesi. Bu iki ihtimal için Çorum FK’nın öncelikle kalan iki maçını da kazanması gerekiyor.

İKİLİ AVERAJ İÇİN

Kalan 2 haftada Gümüşhanespor’la deplasmanda, Sarıyer’le de evinde karşılaşacak olan Çorum FK’nın, Sarıyer’le ikili averaja girebilmesi için, birincisi, Sarıyer’in bu hafta evinde lider Manisa FK’ya yenilmesi, Çorum FK’nın da deplasmanda Gümüşhanespor’u yenmesi gerekiyor.

Sarıyer, Manisa’ya yenilir, Çorum FK da Gümüşhane’den 3 puanla dönerse, Çorum FK puanını 56’ya yükseltecek olup, Sarıyer 59 puanda kalacak.

Bu ihtimaller gerçekleşirse, Çorum FK play-off umutlarını son haftaya taşıyabilecek.

Son hafta Sarıyer’i konuk edecek olan Çorum FK’nın, play-off bileti alabilmesi için, Sarıyer’i yenmesi, 56 puanlı Erzincanspor’un kalan 2 maçından birini kaybetmesi veya ikisinde berabere kalması, 54’er puanlı Uşakspor ve Afyonspor’un da yine en az birer maçta puan kaybetmesi gerekiyor.

Bu ihtimaller gerçekleşirse, Sarıyer’i yenmesi halinde puanını 59’a yükseltecek olan Çorum FK, aynı puandaki Sarıyer’e ikili averajda üstünlük sağlayıp play-off bileti alacak.

ÜÇLÜ AVERAJ İÇİN

Çorum FK’nın play-off bileti alabilmesinin diğer ihtimali ise üçlü averajla mümkün olabilecek. Bunun için de, yine Sarıyer’in lider Manisa FK’ya yenilmesi, Çorum FK’nın ise ikide iki yapması gerekiyor. Bu olasılıkların yanı sıra, 56 puanlı Erzincanspor’un 2 maçta sadece 3 puan alması, 54’er puanlı Uşakspor ve Afyonspor’un ise birer kez puan kaybetmesi gerekiyor.

Bu ihtimaller gerçekleşirse, Çorum FK, Sarıyer ve Erzincanspor sezonu 59’ar puanla tamamlayacak ve play-off bileti alacak takım üçlü averaj hesaplaması sonucu belli olacak. Üçlü averajda da, Çorum FK’nın 8, Sarıyer’in 5, Erzincanspor’un 2 puanı bulunuyor. Dolayısıyla play-off biletini alan taraf Çorum FK olacak.

