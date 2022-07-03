Mücahit Çelik Avrupa şampiyonu

Çorumlu güreşçi Mücahit Çelik, Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Genç güreşçi, İtalya’da düzenlenen U20 Avrupa Şampiyonasında, Türk bayrağını göndere çektirerek göğsümüzü kabarttı.

İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen U20 Avrupa Güreş Şampiyonası sona erdi. Çorumlu güreşçilerden Mücahit Çelik, serbest stil 97 kiloda ay-yıldızlı mayo ile ülkemizi temsil etti.

Elemelerdeki tüm rakiplerini yenen Mücahit Çelik, yarı finalde, kariyerinde Avrupa ikinciliği bulunan Gürcistanlı Luka Khutchya'yı 17-6 gibi farklı bir skorla yenerek adını finale yazdırdı.

Cumartesi günü, final müsabakasına çıkan Mücahit Çelik, Ukraynalı İvan Prymachenko ile şampiyonluk için karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında baştan sona üstün olan Çelik, müsabakayı 12-2 kazanarak Avrupa şampiyonluğunu elde ederek, Türk Bayrağını göndere çektirdi.

Ailesi yıllar önce Samsun’dan gelip Çorum’a yerleşen ve doğum yeri Çorum olan Mücahit Çelik, altyapı güreş eğitimini Çorum adil Candemir Güreş Eğitim Merkezi’nde aldı. Çelik, sporculuk hayatını Ankara Tedaş Spor Kulübü’nde devam ettiriyor.

(Hüseyin AŞKIN)

