Moral ve çıkış maçı 

Play-Off hesapları yapan Çorum ve 9 maçlık yenilmezlik serisi hafta içerisinde son bulan Çorum FK, yarın 33.hafta maçında ligde kalma mücadelesi veren Şanlıurfaspor karşısında galibiyet arayacak. Şanlıurfa GAP Stadyumu’nda saat 15.00’te başlayacak kritik maçta Malatya bölgesi hakemlerinden Batuhan Gültek düdük çalacak.

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta Play-Off’a kalma hesapları yapan Çorum FK, 33.hafta maçında yarın ligde kalma mücadelesi veren Şanlıurfaspor’la deplasmanda karşılaşacak.

9 maçlık yenilmezlik serisi hafta içerisinde Hekimoğlu Trabzon karşısında alınan 3-2’lik mağlubiyetle son bulan Çorum FK, yarın Urfa’da yeni bir çıkışın başlangıcını yapmayı ve bu çıkışı sezon sonuna kadar sürdürüp öncelikle Play-Off’a, ardından da 1.Lig’e yükselmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda, yarınki kritik maç öncesinde tüm hesaplar galibiyet üzerine yapıldı.

Kırmızı-siyahlılarda, sakatlıktan yeni çıkan Salih Zafer kadroda yer almasına rağmen oynaması beklenmiyor. Yine, kırmızı kart cezalısı Mikail Albayrak ile sarı kart cezalısı Ertuğrul Sancaktutan ve sakatlıktan yeni çıkan Nafican zorlu karşılaşmada forma giyemeyecekler.

Ligde kalma mücadelesi veren ve özellikle Gürses Kılıç’ın takımın başına gelmesiyle aldığı başarılı sonuçlarla düşme hattından çıkan Şanlıurfaspor’da da planlar galibiyet üzerine yapılıyor. Urfa ekibi, Çorum FK’dan puan ya da puanlar alıp ateş hattından biraz daha uzaklaşmak istiyorlar.

49 puanlı 9.sıradaki Çorum FK ile25 puanlı 15.sıradaki Şanlıurfaspor arasında yarın Şanlıurfa GAP Stadyumu’nda oynanacak maçı Malatya bölgesi hakemlerinden Batuhan Gültek yönetecek. Saat 15.00’te başlayacak ve hem play-off potasını, hem de düşme hattını yakından ilgilendiren kritik maçta Batuhan Gültek’in yardımcılıklarını ise, Mardin bölgesinden Selman Timur ve Malatya’dan Harun Reşit Güngör yapacak. Diyarbakır’dan Metin Ateş de maçta dördüncü hakemliğini yapacak.

(Hüseyin AŞKIN)

