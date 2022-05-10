Minikler sporla tanıştı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Dünya Atletizm Günü nedeniyle “Koşabiliyorken koş” projesi 9 Mayıs’ta ülke genelinde start aldı. 4-11 yaş arası minik çocuklara yönelik düzenlenen etkinliğe Çorum’dan 250 minik çocuk katıldı. Yunus Emre Parkı, Tenis Kortu ve Karşıyaka İlkokulu ve 19 Mayıs İlkokulu’nda gerçekleşen etkinlikte minik çocuklar sporla tanıştı.

Konu hakkında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Çocuk atletizmi ile tüm çocukları ve aileleri sporla tanıştırarak atletizm sporcusu olmalarını sağlayıp bireysel anlamda başarılı olmalarının yanında, birlikte hareket ederek takım ruhunu benimsemelerini önemsemekteyiz.

Günümüz çocuklarının çoğunluğunun televizyon, internet, bilgisayar oyunları ve cep telefonuna bağımlı ve hareketsiz bir yaşam sürdürdüğü birçok ailenin ortak şikâyetidir.

Davranışsal bağımlılığa karşı düzenlediğimiz çocuk atletizmi etkinliğiyle, çocukların ilgisini spora çekerek, şölen havasında etkinlikler düzenledik. Bu etkinlikteki ilk hedefimiz çocukların bulunduğu ortamda mutlu olmalarını sağlamaktır.

Ayrıca çocuklarımıza anı olarak katılım sertifikası veriyoruz ve böylelikle çocuklara unutamayacakları sporla dolu bir gün yaşatmış oluyoruz. Çocukların anılarına girerseniz hayatlarını da girmiş olursunuz felsefesiyle çocuklara spor yap, sağlıklı kal bilincini vermeye çalışıyoruz.

Çorum Gençlik ve Spor il Müdürlüğü olarak hedefimiz sağlıklı, mutlu, özgüveni yüksek, sosyal ve sporu bir yaşam biçimi haline getiren yeni nesiller yetiştirebilmektir” denildi.

(Rıfat KARA)

