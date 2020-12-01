Minik pehlivanlara malzeme desteği

Ata Sporu Güreşi Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından hazırlanan proje kapsamında İçişleri İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkiler Müdürlüğü sponsorluğunda ve AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan öncülüğünde minik pehlivanlar için malzeme dağıtım töreni düzenlendi. Ata Sporu Güreşi Koruma Derneği Merkez Binası’nda gerçekleşen törene, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, Çorum Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, Ata Sporu Güreşi Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Uğur Çadır, dernek yöneticileri ve 50 minik güreşçi katıldı.

AK Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan öncülüğünde gerçekleşen törende minik pehlivanlara 50 adet çanta, ayakkabı, mont, tişört, şort ve eşofman takımı desteğinde bulunuldu.

Törende bir konuşma yapan AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, genç sporcuların her zaman yanında olduklarını söyledi. Bu projeye destek veren herkese teşekkürlerini ileten Ceylan, “Yaklaşık 1 ay önce çocuklarımız için malzeme desteği talebinde bulundu. Bizde İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun vasıtasıyla irtibata geçtik. Akabinde de Ata Sporumuz Güreşi Koruma ve Yaşatma Derneği’mize Dernekler Müdürlüğü kanalıyla istedikleri proje desteğini sağlamış bulunduk. Bugün de geleceğin güreşçilerine, ülkemizi ve ilimizi ileriki yıllarda gururlandıracak gençlerimiz için ilk etapta malzeme temini gerçekleştirdik. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu Türkiye’ye örnek çalışma. Çocukları spor yapmaya yönlendirme adına önemli bir çalışma olarak düşünüyorum. Bu çocuklarımız geleceğin sporcusu olarak yetiştirdikleri için Dernek Başkanı Uğur Çadır’a teşekkür ediyorum. Allah nasip ederse bu çocuklarımızdan çok şampiyon göreceğiz. Aynı zamanda eğitimleri ve sporu bir arada götürmeleri gerektiğini düşünüyorum. Biz çocuklarımıza sonuna kadar destek olmak için varız. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Çocuklarımızın emrindeyiz. Yeter ki çocuklarımız çalışmalarına azimli bir şekilde devam etsin” dedi.

Ceylan’ın ardından kısa bir konuşma da AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı yaptı. Konuşmasına Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın bu projeyi hayata geçirmesinde büyük emek verdiğini söyleyerek başlayan Ahlatcı, “AK Parti İl Başkanı olarak vekilimizin tüm söylemlerine katılıyorum. Çocuklarımızı böyle mutlu ve heyecanlı görmek bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Vekilimiz Ahmet Sami Ceylan bu projeyi hayata geçirebilmek için Ankara’da yaptığı görüşmelere bizzat şahit oldum. Biz gençlerimizi geleceğin teminatı olarak düşünüyoruz. Onların başarıları ile de mutlu oluyoruz. Bu gençlerimizin Avrupa’da ve Dünya’da Türk bayrağımızı başarıyla dalgalandıracaklarını düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.

(Spor Servisi)