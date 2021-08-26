“Minderin aslanları” altınla ödüllendirildi

Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında ülkemizi temsilen üçüncü olan Sungurlulu güreşçiler Mert İlbars, Tansel Can Örtücü ve Samet Yaldıran, düzenlenen törende ödüllendirildi.

Rusya’nın Ufa kentinde düzenlenen Gençler Dünya Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 60 kiloda üçüncü olan Mert İlbars, yine 87 kiloda üçüncülüğü elde eden Tansel Can Örtücü, Almanya’da yapılan gençler Avrupa Güreş Şampiyonası’nda üçüncü olan Samet Yaldıran ve antrenör Çelebi Bayır için ödül töreni düzenlendi.

Mahmut Atalay Spor Salonu’nda düzenlenen ödül törenine, Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, oda başkanları, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, güreşçilerin aileleri ve sporcular katıldı.

Törende bir konuşma yapan Kaymakam Fatih Görmüş, “Sporcularımızı hem ülkem adına hem de ilçem adına tebrik ediyorum. Çok mutlu ve gurur duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Bugün de kendilerine moral vermek, aileleriyle bu sevinci yaşamak ve kendilerine naçizane hediye vermek için burada toplandık.

Tabi ki de en büyük fedakârlığı siz değerli aileleri yapıyorsunuz. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Ülkemiz adına çok değerli sporcular yetiştiriyoruz” şeklinde konuştu.

Törende, milli güreşçilere ve antrenörlerine yarım altınla birlikte çeşitli hediyeler verildi.

(Serkan ŞANSEVER)