Mimarsinan’dan Samsun gezisi

Çorum amatör spor kulüplerinden Mimarsinan Gençlikspor, Çorum Valiliği Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü ile ortaklaşa Samsun’a gezi düzenledi.

Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nün finanse ettiği “Bir Şansım Olsun” projesi kapsamında düzenlenen geziye, Çorum Valiliği Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Seyfettin Zengin, Mimarsinan Gençlikspor yöneticisi Hasan Yüce, kulüp antrenörleri Hüseyin Eğer, Mücahit Mervan Yeriköylü ve sporcular katıldı.

Çorum kafilesi, sırasıyla Samsun-Atakum İskelesi, Amazon Köyü Müzesi ve Bandırma Vapuru gezilerinin ardından Samsunspor A Takım ve Futbol Akademisi Tesislerinde Altyapı Koordinatörü Yücel Uyar ile bir araya geldi.

Yücel Uyar’la yapılan söyleşinin ardından Samsunspor Tesislerini gezen Mimarsinan Gençlikspor kafilesi, bu kez Samsunspor’un U16 takımı ile bir araya geldi. Çorum kafilesi, U16 takımının antrenmanını izledikten sonra Samsun’dan ayrıldı.

(Spor Servisi)

