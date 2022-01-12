Mimarsinan yenilgisiz şampiyonluğa uzandı
Okullararası düzenlenen Yıldız Erkekler Futbol İl Birinciliği’nde Mimarsinan Ortaokulu yenilgisiz şampiyonluğa uzandı.
Okul Sporları Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldız Erkekler Futbol İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. 4 takımın katılımı ile start alan il birinciliğinde Mimarsinan Ortaokulu ilk maçında Alaca Sakarya Ortaokulu’nun maça çıkmaması üzere 3-0 hükmen galip sayılırken, ikinci maçında da Dr.Sadık Ahmet Ortaokulu’nu aynı skorla mağlup etti. 2 No’lu Sentetik Saha’da son maçına çıkan Mimarsinan Ortaokulu bu karşılaşmada da Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu’nu 2-0 yenerek 9 puanla yenilgisiz şampiyon oldu. 3 maçta 6 puan toplayan Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu ikinci olurken, 3 maçta sadece 1 galibiyet alan Dr.Sadık Ahmet Ortaokulu ise 3 puanla il birinciliğini üçüncü sırada tamamladı.
Son oynanan maçın ardından düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa, sporculara ise madalya verildi.
(Rıfat KARA)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|20
|49
|2. Konyaspor
|20
|39
|3. Başakşehir
|20
|34
|4. Adana Demirspor
|20
|33
|5. Fenerbahçe
|20
|32
|6. Hatayspor
|20
|32
|7. Gaziantep FK
|20
|31
|8. Sivasspor
|20
|29
|9. Beşiktaş
|20
|29
|10. Alanyaspor
|20
|29
|11. Kayserispor
|20
|27
|12. Galatasaray
|20
|27
|13. Karagümrük
|20
|27
|14. Giresunspor
|20
|25
|15. Antalyaspor
|20
|22
|16. Göztepe
|20
|18
|17. Kasımpaşa
|20
|18
|18. Altay
|20
|18
|19. Rizespor
|20
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|19
|42
|2. Ankaragücü
|19
|39
|3. Erzurumspor
|19
|37
|4. Eyüpspor
|19
|35
|5. Bandırmaspor
|19
|32
|6. İstanbulspor
|19
|30
|7. Adanaspor
|19
|29
|8. Samsunspor
|18
|27
|9. Gençlerbirliği
|19
|26
|10. Boluspor
|19
|24
|11. Tuzlaspor
|19
|24
|12. Kocaelispor
|19
|24
|13. Keçiörengücü
|19
|22
|14. Manisa Futbol Kulübü
|19
|22
|15. Menemen Belediyespor
|19
|22
|16. Altınordu
|19
|22
|17. Bursaspor
|19
|19
|18. Denizlispor
|19
|19
|19. Balıkesirspor
|19
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|21
|53
|2. Chelsea
|21
|43
|3. Liverpool
|20
|42
|4. Arsenal
|20
|35
|5. West Ham United
|20
|34
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|19
|31
|8. Wolverhampton Wanderers
|19
|28
|9. Brighton
|19
|27
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Southampton
|20
|24
|12. Crystal Palace
|20
|23
|13. Brentford
|20
|23
|14. Aston Villa
|19
|22
|15. Everton
|18
|19
|16. Leeds United
|19
|19
|17. Watford
|18
|13
|18. Burnley
|17
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|49
|2. Sevilla
|20
|44
|3. Real Betis
|20
|34
|4. Atletico Madrid
|20
|33
|5. Real Sociedad
|20
|33
|6. Barcelona
|20
|32
|7. Rayo Vallecano
|20
|31
|8. Villarreal
|20
|29
|9. Athletic Bilbao
|21
|28
|10. Valencia
|20
|28
|11. Espanyol
|20
|26
|12. Osasuna
|20
|25
|13. Granada
|20
|24
|14. Celta Vigo
|20
|23
|15. Mallorca
|20
|20
|16. Elche
|20
|19
|17. Getafe
|20
|18
|18. Deportivo Alaves
|20
|17
|19. Cadiz
|20
|14
|20. Levante
|20
|11