Milli sporculardan Kodek’e ziyaret

Çeşitli branşlarda ülkemizi temsil eden Çorum Spor Lisesi öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek'i makamında ziyaret etti.

Spor Lisesi Müdürü Murat Terlemez, beden eğitimi öğretmenleri ve aynı zamanda antrenörler Ali Korkmaz, Levent Kaleli ve Bülent Tuzcu nezaretinde İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda üçüncü olan Eren Uzun, Balkan Şampiyonu güreşçi Bekir Keser, Kırkpınar Güreşleri deste büyük boyda mücadele eden Alperen Düzenci, Dünya üçüncüsü masa tenisi sporcusu Uğurcan Dursun, yine dünya üçüncüsü masa tenisi sporcusu Arda Kekillioğlu, Türkiye şampiyonu masa tenisi sporcuları Umut Baha Dursun ve Eren Alıcı, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek'i makamında ziyaret ettiler.

Milli Eğitim Müdürü Kodek, kazandıkları başarıdan dolayı sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti. Kodek, Spor Lisesi Müdürü Murat Terlemez, antrenörler ve sporculara başarı belgesi de verdi.

(Hüseyin AŞKIN)

