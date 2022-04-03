Milli raket Görkem Öçal Kocaeli’de ŞAMPİYON
Spor 03.04.2022, 18:08
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Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Minik (U11) ve Küçük (U13) En iyi 16’lar Şampiyonası, Kocaeli’de yapıldı. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Görkem Öçal, şampiyon oldu.
Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda düzenlenen müsabakalarda, U11 kategorisinde mücadele eden Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün milli sporcusu Görkem Öçal, tüm rakiplerini yenerek, şampiyonluk ipini göğüsledi.
(Hüseyin AŞKIN)
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