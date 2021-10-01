Milli halterci Sera Yenigün, Avrupa'da biri altın 3 madalya kazandı
Milli halterci Sera Yenigün, Finlandiya'nın Rovaniemi kentinde düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.
Spor 01.10.2021, 11:00
46
Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kadınlar 81 kiloda yarışan milli halterci Sera Yenigün, şampiyonada koparmada 91 kilo ile bronz, silkmede 122 kilo ile altın madalya alırken toplamda 213 kiloluk derecesiyle gümüş madalya elde etti.
Şampiyonanın yedinci gününde milli sporcuların madalya sayısı, 6'sı altın, 13'ü gümüş, 7'si bronz olmak üzere toplam 26'ya ulaştı.
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
23°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|16
|2. Trabzonspor
|7
|15
|3. Altay
|7
|15
|4. Beşiktaş
|7
|14
|5. Hatayspor
|7
|13
|6. Konyaspor
|7
|13
|7. Alanyaspor
|7
|13
|8. Kayserispor
|7
|11
|9. Karagümrük
|7
|11
|10. Galatasaray
|7
|11
|11. Sivasspor
|7
|9
|12. Adana Demirspor
|7
|9
|13. Antalyaspor
|7
|8
|14. Gaziantep FK
|7
|8
|15. Başakşehir
|7
|6
|16. Kasımpaşa
|7
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|7
|6
|18. Göztepe
|7
|5
|19. Giresunspor
|7
|2
|20. Rizespor
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|19
|2. Ankaragücü
|7
|15
|3. Erzurumspor
|7
|15
|4. Eyüpspor
|7
|13
|5. Bandırmaspor
|7
|12
|6. Tuzlaspor
|6
|11
|7. Samsunspor
|6
|10
|8. Kocaelispor
|6
|10
|9. Manisa FK
|7
|9
|10. Menemenspor
|7
|8
|11. Gençlerbirliği
|7
|8
|12. Boluspor
|6
|7
|13. İstanbulspor
|6
|7
|14. Altınordu
|7
|7
|15. Adanaspor
|7
|6
|16. Denizlispor
|7
|6
|17. Balıkesirspor
|6
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|14
|2. Man City
|6
|13
|3. Chelsea
|6
|13
|4. M. United
|6
|13
|5. Everton
|6
|13
|6. Brighton
|6
|13
|7. West Ham
|6
|11
|8. Aston Villa
|6
|10
|9. Brentford
|6
|9
|10. Arsenal
|6
|9
|11. Tottenham
|6
|9
|12. Watford
|6
|7
|13. Leicester City
|6
|7
|14. Wolverhampton
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Southampton
|6
|4
|17. Newcastle
|6
|3
|18. Leeds United
|6
|3
|19. Burnley
|6
|2
|20. Norwich City
|6
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|17
|2. Real Sociedad
|7
|16
|3. Sevilla
|6
|14
|4. Atletico Madrid
|7
|14
|5. Rayo Vallecano
|7
|13
|6. Barcelona
|6
|12
|7. Real Betis
|7
|12
|8. Valencia
|7
|11
|9. Osasuna
|7
|11
|10. Athletic Bilbao
|7
|10
|11. Villarreal
|6
|8
|12. Mallorca
|7
|8
|13. Celta de Vigo
|7
|7
|14. Espanyol
|7
|6
|15. Cádiz
|7
|6
|16. Elche
|7
|6
|17. Levante
|7
|4
|18. Granada
|7
|3
|19. Deportivo Alaves
|6
|3
|20. Getafe
|7
|0