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Milli güreşçiye memleketinde coşkulu karşılama

Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda dünya 2.'si olan milli güreşçi Mert İlbars, memleketi Sungurlu’da coşkuyla karşılandı. 

Milli güreşçiye memleketinde coşkulu karşılama

Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda dünya 2.'si olan milli güreşçi Mert İlbars, memleketi Sungurlu’da coşkuyla karşılandı. 

05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:37
Milli güreşçiye memleketinde coşkulu karşılama

Uluslararası Güreş Federasyonları Birliği'nin (FILA) 2019 yılı faaliyet programında yer alan Dünya Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası, Bulgaristan'da yapıldı. 60 kiloda mücadele eden milli güreşçi Mert İlbars, Kırgız rakibi Zhanbolat Turakbekov'u 8-0 sayı tuşuyla, çeyrek finalde Mısırlı Moustafa'yı da yine aynı şekilde geçmeyi başardı. Yarı finalde Ermeni rakibi Arman Vardanyan'ı da 10-1 sayı tuşuyla yenen İlbars, finale yükseldi. 
Finalde Avrupa şampiyonu Rus Maksim Skuratov'a 5-0 yenilen Mert İlbars, Gümüş madalya kazandı. 

Coşkulu karşılama 
Avrupa ikinciliğinden sonra dünya ikincisi olma başarısı da gösteren Mert İlbars, memleketi Sungurlu’da coşkuyla karşılandı. Milli takım antrenörleriyle birlikte Sungurlu’ya gelen genç güreşçiye, Mahmut Atalay Spor Salonu’nda çiçekler verildi. Omuzlara alınarak davul ve zurna eşliğinde cadde turu atan başarılı sporcuyu vatandaşlar da alkışlayarak tebrik etti. 

"Hedefim olimpiyat şampiyonu olmak" 
Rus rakibinden rövanşı almak istediğini söyleyen İlbars, "Antrenörüm Çelebi Bayır ile birlikte 2 yıl önce kendimize 2020 Olimpiyat Oyunları'nı belirledik. İnşallah olimpiyatlarda şeref kürsüsünde İstiklal Marşı'mızı çaldırtarak, şeref direğinin en üstüne Türk Bayrağı'nı çektireceğim" diye konuştu. 

Antrenör Çelebi Bayır da şu ifadelere yer verdi: 
“Bulgaristan'da sona eren Yıldızlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda dünya 2.'si olan sporcum Mert İlbars'ı tebrik ediyorum. Bu süreçte bizi yalnız bırakmayan başta Spor İl Müdürüm Haşim Eğer'e, Spor şube Müdürüm Satı Yücel'e, İlçe Spor Müdürüm Halil Yurt'a, emek veren milli takım hocalarıma, sporcularıma ve bizlerden dualarını esirgemeyen tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun.” 

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