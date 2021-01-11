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Milli badmintoncu Neslihan Yiğit Tayland'da Türkiye'yi temsil edecek

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yarın başlayacak 2021 yılının ilk badminton müsabakalarında Türkiye'yi tek kadınlar kategorisinde olimpiyat sporcusu Neslihan Yiğit temsil edecek.

Spor 11.01.2021, 16:27
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Milli badmintoncu Neslihan Yiğit Tayland'da Türkiye'yi temsil edecek

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, dünya sıralamasına puan veren Yonex Thailand Open Badminton Turnuvası 12-17 Ocak 2021, Yonex Thailand Open Badminton Turnuvası ise 19-24 Ocak 2021 tarihlerinde düzenlenecek.

İki turnuvaya da dünya sıralamasındaki ilk 32 sporcu katılırken, Kovid-19 salgınından dolayı başvurusunu iptal eden sporculardan dolayı organizasyonlarda, sonraki sıralamalarda yer alan badmintoncular yer alabilecek.

Organizasyonlarda 34 ülkeden toplam 392 sporcu mücadele edecek.

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