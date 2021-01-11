Milli badmintoncu Neslihan Yiğit Tayland'da Türkiye'yi temsil edecek

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, dünya sıralamasına puan veren Yonex Thailand Open Badminton Turnuvası 12-17 Ocak 2021, Yonex Thailand Open Badminton Turnuvası ise 19-24 Ocak 2021 tarihlerinde düzenlenecek.

İki turnuvaya da dünya sıralamasındaki ilk 32 sporcu katılırken, Kovid-19 salgınından dolayı başvurusunu iptal eden sporculardan dolayı organizasyonlarda, sonraki sıralamalarda yer alan badmintoncular yer alabilecek.

Organizasyonlarda 34 ülkeden toplam 392 sporcu mücadele edecek.