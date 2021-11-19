Mertcan ve Salih Zafer’e özel iğne

Ankaraspor maçının hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdüren Çorum FK’da, sakatlıkları tam olarak geçmeyen ancak maç kadrosunda yer almaları beklenen futbolculardan Salih Zafer Kurşunlu ve Mertcan Aşçı, dün de takımdan ayrı çalıştı.

Teknik direktör Ahmet Yıldırım, Salih Zafer ve Mertcan’ın Pazar günkü maçta oynamalarının çok zor olduğunu ifade ederken, fizyoterapist Semihcan Aydın ise bu iki futbolcuya Cumartesi günü özel bir iğne yapılacağını, durumlarının iğneden sonra netlik kazanacağını söyledi.

(Hüseyin AŞKIN)

