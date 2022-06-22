Mert Ilıman Kırşehir Belediye’den ayrıldı
Çorumlu futbolcu Mert Ilıman, geçen sezon formasını giydiği Kırşehir Belediyespor’dan, karşılıklı anlaşarak ayrıldı.
Spor 22.06.2022, 18:50
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2020-2021 Sezonuna Çorum FK’da başlayan ve sadece 1 maçta 90 dakika süren ayan Mert Ilıman, daha sonra Kahramanmaraşspor’a transfer oldu. Geçen sezonu 2.Lig ekibi Kırşehir Belediyespor’da geçiren 27 yaşındaki deneyimli sol bek, yeşil-beyazlı formayla 31 resmi maça çıktı ve sahada 2.096 dakika kaldı. Bu maçlarda 2 gol atan Mert Ilıman, 1 sarı kart gördü.
Mert Ilıman’ın, 3.Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı FK ile büyük oranda anlaştığı iddia ediliyor.
Öte yandan, Mert Ilıman’ın yanı sıra Nuh Aşkın’la da yollarını ayıran Kırşehir Belediye’de geçen sezon takımın kaleci antrenörlüğünü yapan Sinan Özdoğan teknik direktörlük görevine getirildi.
(Hüseyin AŞKIN)
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