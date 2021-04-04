Mert İlbars 11. kez Türkiye Şampiyonu

Türkiye Güreş Federasyonu’nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan U23 Türkiye Şampiyonası, Antalya-Kemer’de yapıldı. Çorumlu güreşçiler, grekoromen stilde bir altın, bir gümüş olmak üzere iki madalya kazandı.

Ankara TKİ’nin Çorumlu milli güreşçisi Mert İlbars, grekoromen stil 60 kiloda mindere çıktı. Tüm rakiplerini yenen İlbars, kariyerinin 11. Türkiye şampiyonluğunu kazandı.

Aynı zamanda Milli Takım seçmesi niteliği de taşıyan şampiyonada, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Samet Yaldıran da 82 kiloda mücadele etti. Yaldıran, final müsabakasında yenilerek Türkiye ikinciliğini elde etti.

BULGARİSTAN’A GİDİYORLAR

Mert İlbars ve Samet Yaldıran, elde ettikleri bu dereceler üzerine 7-10 Nisan tarihlerinde Bulgaristan’da düzenlenecek olan Uluslararası turnuvada Türkiye’yi temsil etme hakkı elde etti.

(Hüseyin AŞKIN)

