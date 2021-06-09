Menderes Özarslan: “Çorum’u en iyi şekilde temsil edeceğiz”

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile oynanacak 1.hafta maçı öncesi Çimentospor’da antrenör Menderes Özarslan açıklamalarda bulundu. Profesyonel liglerde sezonun sona ermesinin ardından amatör bazda futbolseverlere yeni bir heyecan katacaklarını vurgulayan Özarslan, seyir zevki ve mücadele gücü yüksek maçlar oynamak istediklerini söyledi.

Çimentospor’da hem futbolcu, hem de antrenör olarak hizmet ettiğinin de altını çizen Özarslan, “Verdiğimiz emekler neticesinde bu yıl Bölgesel Amatör Lig’de Çorum’u temsil edeceğiz. Bugün ilk maçımızı Sivas temsilcisi Cumhuriyet Üniversitesi ile oynayacağız. Çimentospor olarak misyon ve vizyonumuzun Çorum sporuna daha iyi bir gelecek, daha iyi sporcular yetiştirmek adına yola çıktık. Çıktığımız bu yolda başkanımız, yönetim kurulumuz, teknik ekibimiz ve oyuncularımız ile bir bütünlük sağlayıp zor şartlarda lige hazırlandık. Katılma kararımızda bizleri en çok etkileyen durum sporcularımızın bize verdikleri performansları, karakterleri ve sağladıkları güvendir. Amacımız sporcularımızı şehrimize ve farklı kulüplere göstermek adına sahneye vitrine çıkarmaktır. İlk maçımızdan, son maçımıza kadar Çorum’a yakışır bir şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Maçlar pandemi nedeniyle seyircisiz oynanacak. Maçımıza gelemeyen futbolseverlerin uzaktan da olsa bizlere dualarla destek vermesini istiyoruz.

Bugün Sivas temsilcisi ile oynayacağımı maç zor ve gergin bir maç olacaktır. Oyuncularımıza güvenimiz sonsuz. Ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarından şüphem yok. Hedefimiz öncelikle iyi futbol oynamak, futbol adına doğru işleri yaparak seyir zevki yüksek bir maç oynamak” dedi.

(Spor Servisi)

