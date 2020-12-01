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Mehmet Sedef’e kaptanlık jesti

Çorum Futbol Kulübü’nün deneyimli futbolcularından Mehmet Sedef, Anagold 24 Erzincanspor maçına da kaptan olarak çıktı.

Spor 01.12.2020, 01:52
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Mehmet Sedef’e kaptanlık jesti

Çorum Futbol Kulübü’nde Umut Kaya birinci kaptan, Salih Zafer Kurşunlu ise ikinci kaptan olarak belirlenirken, 5 Kasım’da Eyüpspor’la oynanan Ziraat Türkiye Kupası 3.Eleme Turu maçında Umut Kaya ve Salih Zafer’in ilk 11’de olmamaları nedeniyle kaptanlık bandını Mehmet Sedef taşımıştı. Çorum Futbol Kulübü, Eyüpspor’u 3-0 gibi net bir skorla yenip adını bir üst tura yazdırırken, sonrasındaki maçları koronavirüs nedeniyle ertelenmişti.

Eyüpspor maçından 24 gün sonra Anagold 24 Erzincanspor maçına çıkan Çorum Futbol Kulübü’nde Umut Kaya sarı kart cezalısı olduğu için takımdaki yerini alamazken, Salih Zafer ilk 11’de yer almasına rağmen kaptanlık bandını yine Mehmet Sedef taşıdı.

Eyüpspor maçındaki pozitif havanın bozulmaması için kaptanlık bandını yine Mehmet Sedef’in taktığı öğrenildi.

(Spor Servisi)

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