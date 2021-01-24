Mehmet Sedef sakatlandı!
Lider Manisa FK ile 27 Ocak’ta deplasmanda oynayacağı ikinci yarının ilk hafta maçına hazırlanan Çorum Futbol Kulübü’nde Mehmet Sedef belirsizliği yaşanıyor. Deneyimli futbolcu Cumartesi günü yapılan antrenmanda yeniden sakatlandı.
Spor 24.01.2021, 18:29
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10 Ocak’ta Sancaktepe FK ile deplasmanda oynanan maçta sakatlanan ve bu yüzden Amed Sportif Faaliyetler ve Kahramanmaraşspor maçlarında forma giyemeyen Mehmet Sedef, Manisa FK hazırlıkları çerçevesinde antrenmanlara çıkarken, Cumartesi günkü idmanda yeniden sakatlandı.
Sol arka adalesinden sakatlanan Mehmet Sedef Spor Hekimi Savaş Kudaş’a muayene olmak için Ankara’ya gitti. Deneyimli futbolcunun zorlu Manisa FK maçında oynayıp oynayamayacağı, doktor raporuna göre netlik kazanacak.
SOLBEK SORUNU
Öte yandan, Mehmet Sedef’in sakatlanması, Nafican Yardımcı’nın da Ümit Milli Takım kampına katılması üzerine Çorum FK’da sol bek kalmadı. Manisa FK maçında sol bekte kimin oynayacağı merak konusu oldu.
(Spor Servisi)
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