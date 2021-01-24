Mehmet Sedef sakatlandı!

10 Ocak’ta Sancaktepe FK ile deplasmanda oynanan maçta sakatlanan ve bu yüzden Amed Sportif Faaliyetler ve Kahramanmaraşspor maçlarında forma giyemeyen Mehmet Sedef, Manisa FK hazırlıkları çerçevesinde antrenmanlara çıkarken, Cumartesi günkü idmanda yeniden sakatlandı.

Sol arka adalesinden sakatlanan Mehmet Sedef Spor Hekimi Savaş Kudaş’a muayene olmak için Ankara’ya gitti. Deneyimli futbolcunun zorlu Manisa FK maçında oynayıp oynayamayacağı, doktor raporuna göre netlik kazanacak.

SOLBEK SORUNU

Öte yandan, Mehmet Sedef’in sakatlanması, Nafican Yardımcı’nın da Ümit Milli Takım kampına katılması üzerine Çorum FK’da sol bek kalmadı. Manisa FK maçında sol bekte kimin oynayacağı merak konusu oldu.

(Spor Servisi)