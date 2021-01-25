Mehmet Sedef  2 hafta daha yok

10 Ocak’ta Sancaktepe FK ile deplasmanda oynanan erteleme maçında sakatlanan ve bu yüzden Amed Sportif Faaliyetler ve Kahramanmaraşspor maçlarında forma giyemeyen Mehmet Sedef, Cumartesi günü yapılan antrenmanda sol arka adalesinden yeniden sakatlandı. Ankara’da Spor Hekimi Savaş Kudaş tarafından muayene edilen deneyimli futbolcunun yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

MİKAİL’İN DURUMU MAÇ SAATİNDE BELLİ OLACAK

Öte yandan, Manisa FK maçı öncesinde Mikail Albayrak’ın da sakatlığı bulunuyor. Sağ arka adalesinde ağrı olan deneyimli futbolcu 18 kişilik maç kadrosuna alınırken, oynayıp oynayamayacağının karşılaşma saatinde netlik kazanacağı belirtildi.

(Spor Servisi)

