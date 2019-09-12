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M.Can Töremiş Bulgaristan’da

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Mehmet Can Töremiş, Bulgaristan’da dün başlayan 13 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden milli takımda yer alıyor.

M.Can Töremiş Bulgaristan’da

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Mehmet Can Töremiş, Bulgaristan’da dün başlayan 13 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden milli takımda yer alıyor.

12 Eylül 2019 Perşembe 21:36
M.Can Töremiş Bulgaristan’da

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Mehmet Can Töremiş, Bulgaristan’da dün başlayan 13 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden milli takımda yer alıyor.

Aynı zamanda Badminton İl Temsilcisi olan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü antrenörü Barış Boyar, 15 Eylül’de sona erecek şampiyonada mücadele eden 13 Yaş Altı Milli Takımı’na ve Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Mehmet Can Töremiş’e başarı dileklerinde bulundu.

Mehmet Can Töremiş, geçtiğimiz ay Ankara’da düzenlenen 13 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası’nda, tek erkelerde birinci, çift erkeklerde ise ikinci olmuştu.

(Ömür SOYTEMİZ)

Son Güncelleme: 12.09.2019 21:37
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