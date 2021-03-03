“Mart ayında maçlara kısmi de olsa seyirci alınmasını istiyoruz”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, pandemi nedeniyle kısıtlanan sporda normalleşme takvimi ile ilgili açıklamalarda bulunurken, spor sahalarının seyircilere açılmasından yana olduklarını söyledi. Bakan Kasapoğlu, içerisinde bulunduğumuz Mart ayında kısmi de olsa maçlara seyirci alınmasını istediklerini kaydetti.

Sporda normalleşme sürecinin nasıl olacağını Hürriyet gazetesine açıklayan Bakan Kasapoğlu, “Martta kısmi de olsa maçlara seyirci alınmasını istiyoruz ama buna karar verecek olan federasyondur. Kapasitenin yüzde 10’u, 15 ya da 20’si şeklinde açılabilir. Maçlara seyirci alınırken maske ve mesafe kuralının yanı sıra HES kodu uygulaması zorunlu olacak.

Biz spor sahalarının seyircilere açılmasından yanayız. Pandeminin seyrine göre kulüplerimizi en hızlı şekilde taraftarlarımızla buluşturacağız.

Pandeminin seyrini takip edeceğiz. Diyelim ki, 50 bin kişilik bir stat var, 5 bin kişi alınabilecek. HES kodu zorunlu olacak. Localar açılabilir. Bu kararları Federasyon verecek. Taraftarlarımızı Covid tedbirleri çerçevesinde sahalarla buluşturmaktan yanayız” şeklinde konuştu.

(Spor Servisi)