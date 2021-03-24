Maraş’a karşı ikide iki
Çorum FK, tarihinde ikinci kez karşılaştığı Kahramanmaraşspor’u ikinci maçta da yendi.
Spor 24.03.2021, 19:43
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Profesyonel liglerdeki dokuzuncu sezonunu geçiren Çorum FK, Kahramanmaraşspor’la ilk kez bu sezon rakip olurken, ilk yarıda Kahramanmaraşspor’u deplasmanda 3-2 yendi. Kırmızı-siyahlılar, dün 30.hafta maçında konuk ettikleri kırmızı-beyazlıları bu kez de 3-0’la geçerek rekabette durumu 2-0’a getirdiler.
(Spor Servisi)
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