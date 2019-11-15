Manisa maçının provasını yaptılar

Maçın oynanacağı Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda yapılan antrenmana sakatlığı süren Kerem Pala ve sakatlığı nedeniyle Ankara’da kontrole giden Kerem Çağatay katılmadı.

Başkan Fatih Özcan, Genel Koordinatör Oğuzhan Yalçın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Mustafa Ercan’ın da izlediği antrenman öncesinde futbolcularla bir toplantı yapan teknik patron Bahri Kaya, Manisa maçının önemine vurgu yaptı.

Isınma ile başlayıp 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın ikinci bölümü Manisa maçının provası niteliğindeki çift kale şeklinde geçti.

Teknik direktör Bahri Kaya, çift kalede Turuncu Takımda Reşat, Ertuğrul, Murat, Mert Güney, Ferdi, Batuhan, Muhammed Çoban, Oğuz, Berat Ali, Mikail, Kıvanç’a, Yeşil Takımda ise Kemal, Oktay, Eren, Recep, Mert Ilıman, Osman, Muhammed Rıdvan, Hakan, Murathan, Fatih, Emrah’a görev verdi.

Futbolcuların hırslı ve istekli göründükleri çift kale maçını Ertuğrul, Murat ve Ferdi’nin golleriyle Turuncu Takım kazandı. Üç golün de savunma oyuncularından gelmesi dikkat çekti. Yeşil Takımın golünü ise Emrah kaydetti.

Altyapıdan sol bek Gökberk Seçmen ile orta saha oyuncusu Emre Okutan da çift kale maçının ikinci yarısında yer aldılar.

(Rıfat KARA)