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Maçlar 17 Ekim’den itibaren seyircili
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, coronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan maçlara kısmet seyirci alınması yönünde karar aldı. Konuyla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, 17 Ekim’den itibaren statlara locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınmasına karar verildiği duyuruldu.
Spor 11.10.2020, 23:50
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Türkiye Futbol Federasyonu’nun konuyla ilgili açıklaması şöyle: “Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, ilgili kurum ve kurullarla görüşerek yaptığı değerlendirme sonucunda TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla, lig ve kupa müsabakalarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınmasına karar vermiştir.
Süper Lig, TFF 1. Lig, Misli.com 2. ve 3. Lig ile Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarını kapsayan uygulama, 17 Ekim 2020 tarihinden itibaren başlayacaktır.
Uygulamanın detayları ayrıca ilan edilecektir.”
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