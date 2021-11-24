Liseli Gençler Halter İl Birinciliği yapıldı

Okul Sporları Federasyonu İl Temsilciliğinin faaliyet programında yer alan Liseli Gençler A-B Kategorisi Halter İl Birinciliği yapıldı.

Halter salonunda düzenlenen il birinciliğinde dereceye giren sporcular madalya ile ödüllendirildi. Bazı sıkletlerde tek sporcu olduğu için müsabaka yapılmadan sporcular birinci oldu.

Genç kızlar A kategorisinde, 49 kiloda İlayda Uzunca birinci olurken, 55 kiloda Canan Oğuz birinciliği, Elif Toska ikinci, E.Zeynep Yıldız üçüncü, G.Öykü Tatlı dördüncü oldu. 59 kiloda H.Haydar Dede birinci, Ceren Can ikinci olurken, 64 kiloda Merve Ateş birincilik madalyasını aldı. 71 kiloda Aleyna Duyar birinci, Firdevs Kurtoğlu ikinci olurken, 76 kiloda C.Irmak Akkuş, 81kiloda da Zehra Faaz Jasım birinciliği elde ettiler.

Genç erkekler A kategorisinde ise 73 kiloda Samet Çağıl birinci oldu.

Genç kızlar B kategorisinde ise, 40 kiloda Yağmur Can, 45 kiloda Aybüke Biber birinci oldular. 55 kiloda Gülbahar Arabacı birinci, Sedanaz Genç ikinci, 59 kiloda Hazal Çorlu birinci, Merve Güzel ikinci, 64 kiloda Hazal Çınar birinci, Noor Abbas Sommaie ikinci, Jonan Rashid Yusuf üçüncü, Melek Mustafa Suward dördüncü oldu.

71 kiloda Ecemsu Taştan birinciliği alırken, Merve Çenesiz ikinci oldu. 76 kiloda Elanur Taşcı ile +81 kiloda da Ceren Koçak birinci oldular.

(Ömür SOYTEMİZ)

