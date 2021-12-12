Liseli bilekler yarıştı
Okullararası Liseli Gençler A Kategorisi Bilek Güreşi İl Birinciliğine toplamda 116 sporcu öğrenci katılırken, dereceye girenler madalya ile ödüllendirildi.
Liseli Gençler A Kategorisi Bilek Güreşi İl Birinciliği sonuçlandı.
Tevfik Kış Spor Salonu’nda düzenlenen il birinciliğine, 35’i kadın olmak üzere 116 öğrenci katılırken, müsabakalarda, Hasan Çalışkan, Nesimi Eser, Aydın Fırat ve Ayhan Karaman hakem olarak görev yaptı.
Oldukça çekişmeli geçen müsabakalar sonunda, kilolarında birinci olan sporcular ve okulları şöyle:
KADINLAR SAĞ KOL
45 kilo: 1.Ecegül Sümbül (Güzel Sanatlar Lisesi). 50 kilo: Melisa Erdoğmuş (Hasanpaşa MTAL). 55 kilo: 1.Selinsu Keşçi (Bahçelievler Anadolu Lisesi). 60 kilo: Hazal Doğan (Mecitözü Anadolu Lisesi). 65 kilo: Gözde Ulukaya (Güzel Sanatlar Lisesi). 70 kilo: Tuğçenur Göçer (Hasanpaşa MTAL). +70 kilo: Nazlı Ece Esmetik (Güzel Sanatlar Lisesi)
KADINLAR SOL KOL
45 kiloda: Zeynep Temiz (Bahçelievler MTAL). 50 kilo: Melike Erdoğan (Hasanpaşa (MTAL). 55 kilo: Selinsu Keşçi (Bahçelievler Anadolu Lisesi). 60 kilo: Hazal Doğan (Mecitözü Anadolu Lisesi). 65 kilo: Gözde Ulukaya (Güzel Sanatlar Lisesi). 70 kilo: Tuğçenur Göçer (Hasanpaşa MTAL). +70 kilo: İrem Nur Demirel (Hasanpaşa MTAL)
ERKEKLER SAĞ KOL
50 kilo: Emre Kılıç (Hasanpaşa MTAL), 60 kilo: Burak Dönmez (Mecitözü Şehit Mahmut Daştan MTAL). 55 kilo: Yalçın Çağlayan (İskilip MTAL). 65 kilo: Ahmet Hakan Çıtak (Mimar Sinan Anadolu Lisesi). 70 kilo: Ramazan Şahin (Bayat MTAL). 75 kilo: M. Tahir Ayan (Mehmetçik Anadolu Lisesi). 80 kilo: Uğur Çeliksu (Bayat MTAL). +80 kilo: Yaşar Ali Abaz (İskilip MTAL)
ERKEKLER SOL KOL
50 kilo: Emre Kılıç (Hasanpaşa MTAL). 55 kilo: Yalçın Çağlayan (İskilip MTAL). 60 kilo: Burak Dönmez (Mecitözü Şehit Mahmut Daştan MTAL). 65 kilo: Ahmet Kaan Çıtak (Mimar Sinan Anadolu Lisesi). 70 kilo: Batuhan İşçi (Mecitözü Şehit Mahmut Daştan MTAL). 75 kilo: Muhammet Taha Ayan (Mehmetçik Anadolu Lisesi). 80 kilo: Ali Erkan Özbek (Mecitözü Anadolu Lisesi). +80 kilo: Yaşar Ali Abaz (İskilip MTAL)
Kilolarında ilk 4’e giren sporcular madalya ile ödüllendirildi.
(Hüseyin AŞKIN)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|16
|39
|2. Konyaspor
|16
|30
|3. Hatayspor
|16
|29
|4. Başakşehir
|16
|28
|5. Fenerbahçe
|15
|27
|6. Alanyaspor
|16
|27
|7. Galatasaray
|15
|23
|8. Adana Demirspor
|16
|23
|9. Karagümrük
|16
|22
|10. Beşiktaş
|15
|21
|11. Antalyaspor
|16
|21
|12. Sivasspor
|15
|19
|13. Giresunspor
|16
|19
|14. Kayserispor
|15
|19
|15. Altay
|16
|18
|16. Gaziantep FK
|15
|18
|17. Göztepe
|16
|14
|18. Öznur Kablo Yeni Malatya
|16
|14
|19. Rizespor
|16
|13
|20. Kasımpaşa
|16
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|15
|30
|2. Ümraniye
|15
|30
|3. Erzurumspor
|14
|28
|4. Eyüpspor
|15
|27
|5. Bandırmaspor
|15
|25
|6. İstanbulspor
|15
|23
|7. Kocaelispor
|15
|23
|8. Gençlerbirliği
|15
|23
|9. Samsunspor
|14
|22
|10. Tuzlaspor
|14
|22
|11. Boluspor
|15
|20
|12. Adanaspor
|16
|20
|13. Menemenspor
|15
|19
|14. Bursaspor
|15
|18
|15. Manisa FK
|16
|18
|16. Ankara Keçiörengücü
|15
|17
|17. Denizlispor
|15
|15
|18. Altınordu
|15
|13
|19. Balıkesirspor
|15
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|16
|38
|2. Liverpool
|16
|37
|3. Chelsea
|16
|36
|4. West Ham
|16
|28
|5. M. United
|16
|27
|6. Arsenal
|16
|26
|7. Tottenham
|14
|25
|8. Leicester City
|16
|22
|9. Wolverhampton
|16
|21
|10. Brentford
|16
|20
|11. Brighton
|15
|20
|12. Aston Villa
|16
|19
|13. Everton
|15
|18
|14. Crystal Palace
|15
|16
|15. Leeds United
|16
|16
|16. Southampton
|16
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|16
|10
|20. Norwich City
|16
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|16
|39
|2. Sevilla
|16
|34
|3. Real Betis
|16
|30
|4. Atletico Madrid
|15
|29
|5. Real Sociedad
|16
|29
|6. Rayo Vallecano
|17
|27
|7. Valencia
|17
|25
|8. Barcelona
|15
|23
|9. Espanyol
|17
|23
|10. Athletic Bilbao
|17
|21
|11. Osasuna
|16
|21
|12. Mallorca
|17
|20
|13. Villarreal
|16
|19
|14. Celta de Vigo
|17
|17
|15. Granada
|15
|15
|16. Elche
|17
|15
|17. Deportivo Alaves
|16
|15
|18. Getafe
|17
|12
|19. Cádiz
|16
|12
|20. Levante
|17
|8