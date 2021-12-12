Liseli bilekler yarıştı

Liseli Gençler A Kategorisi Bilek Güreşi İl Birinciliği sonuçlandı.

Tevfik Kış Spor Salonu’nda düzenlenen il birinciliğine, 35’i kadın olmak üzere 116 öğrenci katılırken, müsabakalarda, Hasan Çalışkan, Nesimi Eser, Aydın Fırat ve Ayhan Karaman hakem olarak görev yaptı.

Oldukça çekişmeli geçen müsabakalar sonunda, kilolarında birinci olan sporcular ve okulları şöyle:

KADINLAR SAĞ KOL

45 kilo: 1.Ecegül Sümbül (Güzel Sanatlar Lisesi). 50 kilo: Melisa Erdoğmuş (Hasanpaşa MTAL). 55 kilo: 1.Selinsu Keşçi (Bahçelievler Anadolu Lisesi). 60 kilo: Hazal Doğan (Mecitözü Anadolu Lisesi). 65 kilo: Gözde Ulukaya (Güzel Sanatlar Lisesi). 70 kilo: Tuğçenur Göçer (Hasanpaşa MTAL). +70 kilo: Nazlı Ece Esmetik (Güzel Sanatlar Lisesi)

KADINLAR SOL KOL

45 kiloda: Zeynep Temiz (Bahçelievler MTAL). 50 kilo: Melike Erdoğan (Hasanpaşa (MTAL). 55 kilo: Selinsu Keşçi (Bahçelievler Anadolu Lisesi). 60 kilo: Hazal Doğan (Mecitözü Anadolu Lisesi). 65 kilo: Gözde Ulukaya (Güzel Sanatlar Lisesi). 70 kilo: Tuğçenur Göçer (Hasanpaşa MTAL). +70 kilo: İrem Nur Demirel (Hasanpaşa MTAL)

ERKEKLER SAĞ KOL

50 kilo: Emre Kılıç (Hasanpaşa MTAL), 60 kilo: Burak Dönmez (Mecitözü Şehit Mahmut Daştan MTAL). 55 kilo: Yalçın Çağlayan (İskilip MTAL). 65 kilo: Ahmet Hakan Çıtak (Mimar Sinan Anadolu Lisesi). 70 kilo: Ramazan Şahin (Bayat MTAL). 75 kilo: M. Tahir Ayan (Mehmetçik Anadolu Lisesi). 80 kilo: Uğur Çeliksu (Bayat MTAL). +80 kilo: Yaşar Ali Abaz (İskilip MTAL)

ERKEKLER SOL KOL

50 kilo: Emre Kılıç (Hasanpaşa MTAL). 55 kilo: Yalçın Çağlayan (İskilip MTAL). 60 kilo: Burak Dönmez (Mecitözü Şehit Mahmut Daştan MTAL). 65 kilo: Ahmet Kaan Çıtak (Mimar Sinan Anadolu Lisesi). 70 kilo: Batuhan İşçi (Mecitözü Şehit Mahmut Daştan MTAL). 75 kilo: Muhammet Taha Ayan (Mehmetçik Anadolu Lisesi). 80 kilo: Ali Erkan Özbek (Mecitözü Anadolu Lisesi). +80 kilo: Yaşar Ali Abaz (İskilip MTAL)

Kilolarında ilk 4’e giren sporcular madalya ile ödüllendirildi.

(Hüseyin AŞKIN)

