“Lige damga vuracağız”

Çorum FK, şampiyonluk mücadelesi vereceği 2021-2022 Sezonun hazırlıklarına önceki gün başlarken, aynı gün antrenmandan saatler önce de rakipleri belli oldu. Kırmızı-Siyahlılar, Adıyamanspor, Afjet Afyonspor, Ankaraspor, Bayburt Özel İdarespor, Bodrumspor, Diyarbekirspor, Ergene Velimeşespor, Etimesgut Belediyespor, Hekimoğlu Trabzon, İnegölspor, Kahramanmaraşspor, Niğde Anadolu FK, Sakaryaspor, Sarıyer, Serik Belediyespor, Silahtaroğlu Vanspor, Sivas Belediyespor, Somaspor ve Turgutluspor’la birlikte Kırmızı Grup’ta yer alırken, şampiyonluğa oynayacak takım sayısının fazla olması dikkat çekti.

Grubun belli olmasından sonra bir değerlendirme yapan Teknik Direktör Aykan Atik, hedeflerinin şampiyonluk olduğuna vurgu yaparken, “Bu yolda rakiplerin kim olduğunun bir önemi yok” ifadesini kullandı.

Grupta, 7-8 takımın şampiyonluk için yola çıktığını kaydeden teknik patron Aykan Atik, “Güçlü ya da zayıf grup demiyoruz. Bizim hedefimiz belli, şampiyonluk. Bu yolda, rakiplerin kimler olduğunun pek bir önemi yok. Bizim için fark etmez, çıkıp mücadelemizi vereceğiz.

Taraftarımız rahat olsun, belirlenen hedef doğrultusunda iyi bir kadromuz var, üzerimize düşeni yapacağız. Lige damgamızı vurup sezon sonunda inşallah mutlu sona ulaşan taraf olacağız” dedi.

(Hüseyin AŞKIN)

