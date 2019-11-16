Lideri devirmeye kararlılar

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta heyecan 13.hafta karşılaşmalarıyla devam edecek. Yeni Çorumspor, yarın lider Manisa Futbol Kulübü’nü konuk edecek.

İlk beş mücadelesi veren Yeni Çorumspor, play-off potasındaki yerini korumak ve zirve ile puan farkını azaltmak için mutlak galibiyet hedefliyor. Zorlu maçta, sakatlığı süren Kerem Pala forma giyemeyecek. Kerem Çağatay’ın durumu ise maç günü netlik kazanacak. Zorlu maçta Yeni Çorumspor’un en büyük kozu ise taraftarı olacak.

Türkiye profesyonel futbol liglerinin en çok galibiyet alan, en çok puan toplayan ve en çok gol atan takımı olan Manisa Futbol Kulübü’nde de hedef mutlak galibiyet. Çorum’dan galibiyetle ayrılıp zirvedeki yerini biraz daha sağlamlaştırmayı hedefleyen Manisa ekibinde Dilaver’in sakatlığı bulunuyor.

34 puanlı lider Manisa Futbol Kulübü ile 25 puanlı 3.sıradaki Yeni Çorumspor arasında yarın Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda oynanacak maçı Bursa bölgesi hakemlerinden Hasan Kaçar yönetecek. Saat 13.30’da başlayacak maçta Hasan Kaçar’ın yardımcılıklarını ise Balıkesir bölgesinden Kadir Beyaz ve Mert Baykal yapacak. Yine Balıkesir bölgesinden Oğuz Çakır da maçın dördüncü hakemi olacak.

(Hüseyin AŞKIN)