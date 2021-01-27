Lidere güç yetmedi: 0-1

STAT: Mümin Özkasap Spor Tesisleri

HAKEMLER: Yunus Dursun ***, Çetin Öncel ***, Mustafa Yüksel ***

4.HAKEM: Gürkan Tanoğlu

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Ömer **, Sertaç *** (Dk.90+1 Ümit), Ahmet ***, A.Rahman Emir *** (Dk.76 Mustafa *), Nizamettin ** (Dk. 75 Mehmet Güven *), Hakan ***, Tayyib * (Dk. 46 Okan ***), Recep Burak ***, Zahit ** (Dk.84 Mehmet Uysal), Mehmet Yılmaz ***, Erhan ***

YEDEKLER: Yusuf, Volkan, Çağrı, Ferhat, Birkan

TEKNİK DİREKTÖR: Serkan Özbalta

ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ: H.Hüseyin ***, Ertuğrul **, Tarık **, Salih Zafer **, Eren **, Mete * (Dk. 70 Hüseyin Bak *), Muhammet **, Kerem **, Ömer **, Mikail ** (Dk.81 Oktay *), Sinan **

YEDEKLER: Erdi, Deniz, Talha, Mert, Kürşat

TEKNİK DİREKTÖR: İsmet Taşdemir

GOL: Dk. 72 Okan

SARI KARTLAR: Erhan, Nizamettin (Manisa FK) Muhammet, Ertuğrul (Çorum FK)

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta Play-Off’a kalma mücadelesi veren Çorum Futbol Kulübü, ikinci yarının ilk maçında konuk olduğu lider Manisa FK’ya 72.dakikada yediği golle 1-0 yenildi.

Son 9 maçında topladığı 18 puan toplayan ve ilk yarıyı 26 puanla tamamlayarak play-off umutlarını ikinci yarıya taşıyan Çorum FK, ikinci yarının ilk maçında lider Manisa FK’ya konuk oldu.

Mümin Özkasap Spor Tesislerinde oynanan ve Mardin bölgesi hakemlerinden Yunus Dursun’un yönettiği maçta Çorum FK’nın yeni transferlerinden sadece Ömer Bozan ilk 11’de yer aldı.

Kırmızı-siyahlılarda, kırmızı kart cezalısı Cengiz Ötkün, sarı kart cezalısı kaptan umut Kaya, sakatlığı süren Mehmet Sedef ve Milli Takım kampında bulunan Nafican Yardımcı forma giyemedi.

Yağmur nedeniyle yer yer su birikintilerinin olduğu bir zeminde oynanan maçın geneli evsahibi Manisa FK’nın üstünlüğü altında geçti. Çorum FK, ilk yarıda duran toplarda pozisyon bulurken, Manisa FK da önemli fırsatlar yakaladı.

İlk yarısı golsüz biten ikinci yarı da evsahibi ekibin üstünlüğü altında oynandı. İkinci yarının başında Tayyib’in yerine giren yeni transfer Okan Eken 72.dakikada Çorum FK filelerini havalandırırken, siyah-beyazlı forma altında ilk maçında ilk golünü attı.

İlerleyen dakikalarda evsahibi ekip önemli fırsatlardan yararlanamazken, Çorum FK 90+2’de Kerem Çağatay’la beraberlik golüne yaklaştı ancak savunma gole izin vermeyince maç Manisa FK’’nın 1-0’lık üstünlüğü şeklinde sonuçlandı.

Çorum FK aldığı bu yenilgi sonrası 26 puanda kalırken haftayı 10.sırada kapattı. Puanını 51’e yükselten lider Manisa FK zirvedeki yerini korudu.

MAÇTAN DAKİKALAR… MAÇTAN DAKİKALAR…

DAKİKA 8: Çorum FK’nın kazandığı serbest vuruşta Mikail sağdan ceza sahasına ortaladı, arka direkte Salih Zafer’in vuruşunu kaleci Ömer gole izin vermedi, boşta kalan topu arka direkte Sinan tamamladı, yandan aut.

DAKİKA 13: Manisa FK’nın cepheden kazandığı serbest vuruşta Nizamettin direkt kaleyi düşündü, kaleci H.Hüseyin gole izin vermedi.

DAKİKA 15: Manisa FK atağında, Zahit çalımlarla ceza sahasına girdi, penaltının sağından sert vurdu, üstten aut.

DAKİKA 17: Soldan gelişen Manisa atağında, Erhan’ın yerden kale alanına çıkarttığı topu Zahit tamamladı, kaleci H.Hüseyin direk dibinden gole izin vermedi.

DAKİKA 22: Çorum FK’nın kazandığı serbest vuruşta Mikail ceza sahasına ortaladı, Salih Zafer yakın mesafeden iyi kontrol ettiği topa vuruş fırsatı bulamadı.

DAKİKA 53: Manisa FK atağında, Sertaç ceza yayının gerisinden vurdu, top kaleci H.Hüseyin’de kaldı.

DAKİKA 66: Manisa atağında, orta sahadan atılan uzun topu Zahit kafayla indirdi, Hakan yakın mesafeden vuruşunu yaptı, yandan aut.

DAKİKA 68: Çorum FK kalecisi serbest vuruştan topu rakip ceza sahasına gönderdi, Sinan’ın kafayla indirdiği topla buluşan Mikail, rakibini geçmek isterken yerde kaldı, penaltı beklentileri sonuçsuz kaldı.

DAKİKA 72: GOL! Manisi FK golü buldu. Çorum FK yarı alanın ortalarından atılan topla buluşan A.Rahim Emir soldan içeri girdi, yerden ön direğe attığı topa Okan yakın mesafeden dokundu: 0-1.

DAKİKA 77: Manisa FK atağında, sağdan yapılan ortaya yakın mesafeden Okan kafayı vurdu, az farkla yandan aut.

DAKİKA 84: Manisa FK atağında, ara topa hareketlenen Sertaç karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, kaleci H.Hüseyin’in müdahalesine rağmen yerden kaleye yönelen top direkten döndü, dönen topu Sertaç’tan önce savunma kornere attı.

DAKİKA 90+2: Sağdan gelişen Çorum FK atağında, ceza sahasına yapılan ortadan gelen topa arka direkte Kerem kafayı vurdu, kaleye giden topu savunma kafayla çıkarttı.

(Spor Servisi)