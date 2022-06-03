Laçin ve Oğuzlar’daki spor tesislerinde inceleme

Oğuzlar’da, Kaymakam Onur Alp Bıçakcı ile birlikte ilçedeki spor tesislerini ve inşaatı tamamlanan Gençlik Merkezinde incelemelerde bulunan Cemil Çağlar, Laçin’de de Belediye Başkanı İdris Görükmez ile birlikte yine ilçe spor tesislerini ve Gençlik Merkezini gezdi.



(Ömür SOYTEMİZ)

