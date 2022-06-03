Laçin ve Oğuzlar’daki spor tesislerinde inceleme
Kısa bir süre önce, Tokat’tan Çorum’a atanan Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’ın, spor tesisleriyle ilgili incelemeleri devam ediyor. Çağlar, beraberinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yatırım İşletmeler Şube Müdürü Halil Çöl ile birlikte, Laçin ve Oğuzlar ilçelerindeki tesislerde de incelemelerde bulundu.
Spor 03.06.2022, 00:33
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Oğuzlar’da, Kaymakam Onur Alp Bıçakcı ile birlikte ilçedeki spor tesislerini ve inşaatı tamamlanan Gençlik Merkezinde incelemelerde bulunan Cemil Çağlar, Laçin’de de Belediye Başkanı İdris Görükmez ile birlikte yine ilçe spor tesislerini ve Gençlik Merkezini gezdi.
(Ömür SOYTEMİZ)
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