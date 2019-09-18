Kupa’da rakip Kasımpaşa

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Yeni Çorumspor Ziraat Türkiye Kupası’nda yine Süper Lig takımıyla eşleşti. Kırmızı-Siyahlılar, İstanbul’un Süper Lig takımlarından Kasımpaşa ile Çorum’da karşılaşacaklar.

Kupanın 3.tur eşleşmelerinin kura çekimi dün İstanbul’da yapıldı. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00’te başlayan kura çekiminde Yeni Çorumspor, Süper Lig ekibi Kasımpaşa ile rakip oldu. Maç Çorum’da oynanacak olup, karşılaşmanın günü henüz netlik kazanmadı.

MAÇLAR 24-26 EYLÜL’DE

3.tur maçları, 24, 25 ve 26 Eylül tarihlerinde tek karşılaşma üzerinden eleme usulüne göre oynanacak olup kazanan takımlar 4.tura yükselecek.

3. Eleme Turu'nda; Süper Lig'den Gazişehir Gaziantep FK, Gençlerbirliği, Göztepe A.Ş, Kasımpaşa A.Ş., Yukatel Denizlispor, TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig'de yer alan tüm takımlar ile 2. Eleme Turu sonucu tur atlayan 33 takım olmak üzere, toplam 92 takım mücadele edecek.