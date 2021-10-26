Ligde “rota kupa” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK’da Teknik Direktör Ahmet Yıldırım, Türkiye Kupası’nda da gidebildikleri yere kadar gitmek istediklerini söyledi.

Taraftarın desteği ile hem ligde, hem de kupada ilerlemek istediklerini kaydeden Ahmet Yıldırım, “Bizim için önemli maçlardan biri de kupa maçı. Kupada da ilerlemek istiyoruz. Oyuncu anlamında, az süre verdiğimiz oyuncuları oynatmayı düşünüyoruz. Taraftarımızın da desteği ile inşallah iki kulvarda da gitmeyi istiyoruz” şeklinde konuştu.

(Hüseyin AŞKIN)

