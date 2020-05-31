“Kulüpleri mutlu edecek çözümün bulunmasını arzu ediyoruz”

Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sefer Kurtaran, AK Parti Çorum Milletvekiki Ahmet Sami Ceylan’ın önceki günlerde “Amatörleri mağdur etmeyeceğiz” yönündeki açıklamasından memnun kaldıklarını belirtirken, Dr.TurhanKılıçcıoğlu Stadı ve çevresine yapılacak projede kulüpleri mutlu edecek çözümün bulunmasını arzu ettiklerini ifade etti.

Spor 31.05.2020, 20:41
15
“Kulüpleri mutlu edecek çözümün bulunmasını arzu ediyoruz”

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, geçtiğimiz günlerde tadilatta olan Olimpik Yüzme Havuzu’nu inceledi. İnceleme sonrası amatör spor hakkında açıklamalarda bulunan Ceylan, Dr.TurhanKılıçcıoğlu Stadı yerine yapılacak spor kompleksinde amatör sporun mağdur olmayacağını ifade etmişti. Bu gelişme üzerine Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Çorum Şube Başkanı Sefer Kurtaran dün yazılı bir açıklama yaparak Ceylan’a cevap verdi. Kurtaran, Ahmet Sami Ceylan’ın mevcut spor tesislerinin bulunduğu alanın komple yıkılacağını açıkladığını hatırlatarak “Çorum amatör sporunun yükünü bu tesisler çekiyor. Bizim amatör spor camiası olarak öncelikli isteğimiz 1 ve 2 nolu futbol sahaları ile Atatürk Spor Salonu’nun yerinde kalması ve amatör spora hizmete modernize edilerek devam etmesi yönünde. Fakat yapılan açıklamalardan anladığımız kadarı ile bu alana çok farklı bir proje hazırlığı yapılıyor. Bu aşamada bizim Amatör spor camiası olarak olmazsa olmazımız bu bölgeye bir semt sahası ve soyunma odaları yapılması ve yanına da amatör kulüplerimizin malzemeleri için kullanabilecekleri birer odanın bulunması.

Amatör kulüplerimiz şu anda Dr. Turhan Kılıçcıoğlu kale arkası tribün altında çok kötü şartlarda odalarda malzemelerini korumaya ve antrenman için soyunma çabası içinde hayatlarını sürdürüyorlar. Burası yıkıldığında tüm kulüplerimiz ortada kalacaktır. Bu yüzden alana yapılacak olan yeni projeler arasında nizami ölçülerde bir futbol sahası ve soyunma odaları ile kulüplerimizin kullanacakları kendilerine ait birer odaların bulunması olmazsa olmazımızdır. Bu konuda gerek siyasilerimiz gerekse Belediye Başkanımızdan gerekli duyarlılığı göstereceklerine inanıyoruz. ASKF olarak bu konunun takipçisi olduğunun bilinmesini isteriz.

Kulüplerimizden gelen bu istekleri takip ediyor, umut ediyoruz. Bekliyoruz ki en azından bu talebimiz yerine getirilecek ve futbol camiasının talepleri dikkate alınacaktır. Federasyon olarak proje hazırlığı aşamasında görüşümüzün alınması ve gerekli katkıyı vermemize imkan sağlanmasını istiyor ve bekliyoruz. Camia olarak bu konunun takipçisi olduğumuzun bilinmesini istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
18°
parçalı bulutlu
banner133
Namaz Vakti 31 Mayıs 2020
İmsak 03:12
Güneş 05:05
Öğle 12:43
İkindi 16:41
Akşam 20:11
Yatsı 21:56
banner303
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Gelişmelerden Haberdar Olun

@