“Kulüpleri mutlu edecek çözümün bulunmasını arzu ediyoruz”

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, geçtiğimiz günlerde tadilatta olan Olimpik Yüzme Havuzu’nu inceledi. İnceleme sonrası amatör spor hakkında açıklamalarda bulunan Ceylan, Dr.TurhanKılıçcıoğlu Stadı yerine yapılacak spor kompleksinde amatör sporun mağdur olmayacağını ifade etmişti. Bu gelişme üzerine Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Çorum Şube Başkanı Sefer Kurtaran dün yazılı bir açıklama yaparak Ceylan’a cevap verdi. Kurtaran, Ahmet Sami Ceylan’ın mevcut spor tesislerinin bulunduğu alanın komple yıkılacağını açıkladığını hatırlatarak “Çorum amatör sporunun yükünü bu tesisler çekiyor. Bizim amatör spor camiası olarak öncelikli isteğimiz 1 ve 2 nolu futbol sahaları ile Atatürk Spor Salonu’nun yerinde kalması ve amatör spora hizmete modernize edilerek devam etmesi yönünde. Fakat yapılan açıklamalardan anladığımız kadarı ile bu alana çok farklı bir proje hazırlığı yapılıyor. Bu aşamada bizim Amatör spor camiası olarak olmazsa olmazımız bu bölgeye bir semt sahası ve soyunma odaları yapılması ve yanına da amatör kulüplerimizin malzemeleri için kullanabilecekleri birer odanın bulunması.

Amatör kulüplerimiz şu anda Dr. Turhan Kılıçcıoğlu kale arkası tribün altında çok kötü şartlarda odalarda malzemelerini korumaya ve antrenman için soyunma çabası içinde hayatlarını sürdürüyorlar. Burası yıkıldığında tüm kulüplerimiz ortada kalacaktır. Bu yüzden alana yapılacak olan yeni projeler arasında nizami ölçülerde bir futbol sahası ve soyunma odaları ile kulüplerimizin kullanacakları kendilerine ait birer odaların bulunması olmazsa olmazımızdır. Bu konuda gerek siyasilerimiz gerekse Belediye Başkanımızdan gerekli duyarlılığı göstereceklerine inanıyoruz. ASKF olarak bu konunun takipçisi olduğunun bilinmesini isteriz.

Kulüplerimizden gelen bu istekleri takip ediyor, umut ediyoruz. Bekliyoruz ki en azından bu talebimiz yerine getirilecek ve futbol camiasının talepleri dikkate alınacaktır. Federasyon olarak proje hazırlığı aşamasında görüşümüzün alınması ve gerekli katkıyı vermemize imkan sağlanmasını istiyor ve bekliyoruz. Camia olarak bu konunun takipçisi olduğumuzun bilinmesini istiyoruz” ifadelerine yer verdi.