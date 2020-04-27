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“Kulüplere yavaş yavaş hazırlanmaya başlayın dedik”

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen futbol liglerinin ne zaman başlayacağı büyük oranda belli oldu. Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil’in “12-13-14 Haziran’da başlarız” şeklindeki açıklamasından sonra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir de tarihleri doğruladı.

27 Nisan 2020 Pazartesi 22:47
“Kulüplere yavaş yavaş hazırlanmaya başlayın dedik”

ELİMİZDE TAM 10 ALTERNATİF VAR

Milliyet Gazetesi yazarı Şansal Büyüka, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile yaptığı görüşmeyi paylaştı.

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile sürekli iletişim halinde olduklarını belirten Özdemir, “Elimizde tam 10 alternatifli plan var. Her senaryoya hazırız. Onlardan birini söyleyeyim; 15 Temmuz’da başlasak, bu ligi Ağustos sonuna kadar gene bitiririz” dedi.

TFF Başkanı Özdemir, Süper Lig’de kalan 8 haftayı daha önce olduğu gibi, Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi maçları şeklinde oynayacaklarını, ancak aksi durumda sıkıştırılmış fikstüre geçebileceklerini de kaydetti.

ŞİMDİ ÇOK PİŞMANLAR

TFF Başkanı Nihat Özdemir, ülkelerine giden yabancı futbolcuların uluslararası uçuş yasağı nedeniyle Türkiye’ye nasıl dönecekleri ile ilgili soruya, topu kulüplere atarak, “Göndermeselerdi” cevabını verdi. Özdemir, “Ben, seyircisiz bir hafta daha oynayalım dedim, istemediler. Şimdi çok pişmanlar” ifadelerini kullandı.

12-13-14 HAZİRANDA BAŞLAR

Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil’in “Liglere 12-13-14 Haziran’da iyi ihtimal başlarız” şeklindeki açıklaması sonrası “Ligler anılan tarihte başlar mı?” sorusuna da “Başlar” cevabını verdi. Özdemir, “Kulüplere şimdiden söyledik, yavaş yavaş hazırlanmaya başlayın diye” ifadelerini kullandı.

KULÜPLERİN UÇAN KUŞA BORCU VAR

Kulüplerin mali durumlarını da yorumlayan Nihat Özdemir, “Sadece futbolcu borçları konuşuluyor. Oysa kulüplerin elektrik, su, stat kirası, uçan kuşa borcu var. Spor Bakanlığı ile konuşuyoruz. Yeniden yapılandırma gerekiyor ve bu uzak bir ihtimal değil” dedi. (Spor Servisi)

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