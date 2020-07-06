Kulüpler ‘play-off’ istiyor

Türkiye Futbol Federasyonu’nun, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ve geçtiğimiz günlerde de kalan maçlarını oynatmama kararı aldığı TFF 2.ve 3.Ligler ile ilgili tescil kararını bugün vermesi bekleniyor. Kulüpler, grup birincilerinin ardından bir üst lige çıkacak takımların play-off sistemiyle belirlenmesi ile ilgili federasyondan talepte bulunacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, daha önce iki kez oynatma kararı verdiği alt liglerle ilgili geçen hafta nihai kararını açıkladı. 2.ve 3.Ligler ile birlikte Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) sezonun kalan haftalarının oynanmayacağını açıklayan TFF Yönetimi, liglerin nasıl tescil edileceği ile ilgili kararı ise henüz vermedi.

Geçtiğimiz hafta 2.ve 3.Lig Kulüpler Birliği yönetimi ile bir araya gelen TFF yönetimi, tescil formatıyla ilgili kararı yine veremedi. Kararın bugün yapılacak toplantıya ertelendiği bilgisine ulaşıldı.

Bugün TFF yönetimi ile Kulüpler Birliği yönetiminin yapacağı toplantıda liglerin tescil formatı karara bağlanacak. Kulüpler, direkt bir üst lige yükselecek olan grup liderlerinin ardından sezon başında belirlenen statüye göre 2.,3.,4. ve 5.sırayı alan takımların play-off oynamasını ve play-off maçları sonunda üst lige çıkacak takımların belirlenmesini talep ediyor.

Liglerin tescil formatının bugün belirlenip açıklanması bekleniyor.

(Spor Servisi)