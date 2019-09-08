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Küçük tenisçilerin şampiyonları belli oldu

Küçükler (kız-erkek) Ferdi Tenis İl Birinciliği’nde kızlarda Almina Beyaz, erkeklerse ise Atlas Kabak şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Küçük tenisçilerin şampiyonları belli oldu

Küçükler (kız-erkek) Ferdi Tenis İl Birinciliği’nde kızlarda Almina Beyaz, erkeklerse ise Atlas Kabak şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

08 Eylül 2019 Pazar 22:43
Küçük tenisçilerin şampiyonları belli oldu

Küçükler (kız-erkek) Ferdi Tenis İl Birinciliği’nde kızlarda Almina Beyaz, erkeklerse ise Atlas Kabak şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Tenis İl Temsilciliği’nin 2019 yılı faaliyet programında yer alan Küçükler (kız-erkek) Tenis İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. Tenis Kortu’nda gerçekleşen müsabakalara 8 kız, 8 erkek olmak üzere toplam 16 sporcu katıldı. İlk olarak eleme usulüne göre oynanan maçlar sonunda daha sonra yarı final ve final maçları yapıldı. Çekişmeli geçen müsabakalar sonunda kızlarda Almina Beyaz birinci olmayı başarırken,  Nehir Ezer ikinci, Naz Dönmez ve Cemre Yeliz Karabay üçüncü olarak tamamladı. Erkekler kategorisinde ise Atlas Kabak şampiyonluk kupasının sahibi olurken, Ahmet Berat Arslan ikinci, Orhan Eren Özsaraçoğlu ve Yağız Taç ise üçüncü oldu.

Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi. (Rıfat KARA)

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