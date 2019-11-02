Kritik dönemeç

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta ilk 5 mücadelesi veren Yeni Çorumspor, 11.hafta maçında geçen hafta 3.sırayı kaptırdığı Afjet Afyonspor’u konuk edecek.

Geçen hafta Hekimoğlu Trabzon’a 2-1 yenilerek bu deplasmanda ilk kez puan kaybeden Yeni Çorumspor, Trabzon’da kaybettiği puanları ve puan cetvelindeki 3.sırayı yarın geri almak istiyor. Bu doğrultuda Afjet Afyonspor maçının hazırlıklarını mutlak galibiyet parolasıyla sürdüren kırmızı-siyahlılarda başka bir düşünce yok. Taraftarının da desteği ile kazanıp Play-Off potasındaki yerini biraz daha sağlamlaştırmak isteyen Yeni Çorumspor’da cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlıkları süren Kerem Pala ve Emrah Uzun kritik maçta forma giyemeyecek.

Geçen hafta deplasmanda Tarsus İdmanyurdu’nu 2-0 gibi net bir skorla yenerek 3.sıraya yükselen Tarsus İdmanyurdu’nda ise sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Doğan Ateş takımdaki yerini alamayacak.

19 puanlı 4.sıradaki Yeni Çorumspor’la 20 puanlı 3.sıradaki Afjet Afyonspor arasında yarın Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda oynanacak maçı Tekirdağ bölgesi hakemlerinden Ozan Bileyci yönetecek. Saat 13.30’da başlayacak maçta Ozan Bileyci’nin yardımcılıklarını ise İstanbul bölgesinden Okan Akbal ve Sinan Bilen yapacak. Yine İstanbul bölgesinden Sefa Yılmaz da maçın dördüncü hakemi olacak.

(Hüseyin AŞKIN)