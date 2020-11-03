Kozan ve Erdin Polanya’da
Çorumlu milli güreşçiler Fatih Erdin ve Selim Kozan bugün Polonya’da başlayacak olan Uluslararası Serbest Güreş Turnuvası’nda milli forma ile mindere çıkacaklar.
Spor 03.11.2020, 21:59
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Uluslararası Güreş Federasyonu Birliği’nin (FILA) 2020 yılı faaliyet programında yer alan Uluslararası Güreş Turnuvası bugün Polonya’da başlıyor. Kovid-19 salgını nedeniyle 230 gündür minderden uzak kalan serbest güreş milli takımı Polonya’da 9 sıklette madalya mücadelesi verecek. Dün sabah saatlerinde Polonya’ya hareket eden güreş milli takımında Çorumlu güreşçilerden Selim Kozan 65 kiloda, Fatih Erdin ise 86 kiloda mindere çıkacak.
(Spor Servisi)
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