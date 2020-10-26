Kıvanç Kaya şoku!

Sezona iyi bir başlangıç yapan Kıvanç Kaya, Cumartesi günü yapılan antrenmanda saha zemininin azizliğine uğradı. Golcü futbolcu, sol dizinden sakatlanırken, akşam saatlerinde MR’ı çekildi. Dünkü antrenmana çıkmayan ve istirahat eden Kıvanç’ın Ankara’da yapılacak kontrollerinden sonra durumunun netlik kazanacağı belirtildi.

(Spor Servisi)