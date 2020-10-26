Kıvanç Kaya şoku!
Çarşamba günü Takirdağ deplasmanında Ergene Velimeşespor’la karşılaşacak olan Çorum Futbol Kulübü’nde Kıvanç Kaya sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak.
Spor 26.10.2020, 00:35
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Sezona iyi bir başlangıç yapan Kıvanç Kaya, Cumartesi günü yapılan antrenmanda saha zemininin azizliğine uğradı. Golcü futbolcu, sol dizinden sakatlanırken, akşam saatlerinde MR’ı çekildi. Dünkü antrenmana çıkmayan ve istirahat eden Kıvanç’ın Ankara’da yapılacak kontrollerinden sonra durumunun netlik kazanacağı belirtildi.
(Spor Servisi)
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