Kırkpınar ertelendi

Türkiye Güreş Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan bir araya gelerek değerlendirmede bulundu. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, lisans vize tarihleriyle müsabaka tarihlerinin çakışmasından dolayı Güreşlerin bir hafta sonraya yani 9-10-11 Temmuz tarihlerine ertelendiği ifade edildi. Güreşler bu tarihlerde Edirne Sarayiçi Er Meydan’ında seyircisiz olarak yapılacak.

(Spor Servisi)

