Kılıçoğlu’ndan malzeme yardımı

İlk olarak Yavruturna Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Alpay Ardık ile görüşen ve öğrencilerin eksiklerini öğrenen Uzay İnşaat sahibi Murat Kılıçoğlu, önceki gün eksik malzemeleri öğrencilere teslim etti. Geçmiş yıllarda da öğrencilere spor malzemesi desteğinde bulunan Kılıçoğlu, “Eğitimde Çorum’un en başarılı okullarından biri olan Yavruturna Ortaokulu’nun sporda da başarılı olup daha sağlıklı gençlerin yetişmesine vesile olması için iki yıllık spor malzeme desteği yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Öğrenciler bizlerin geleceği. Onların iyi şartlarda eğitim görmesi bizim en büyük arzumuz” ifadelerini kullandı.

(Rıfat KARA)