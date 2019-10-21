Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 16°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
98415
ALTIN
277.923
DOLAR
5.7824
STERLİN
7.4861
EURO
6.4409

Kerem sakatlandı!

Yeni Çorumspor’un Tarsus İdmanyurdu ile oynadığı maçta ilk yarının son dakikalarında sakatlanan Kerem Pala oyuna devam edemedi.

Kerem sakatlandı!

Yeni Çorumspor’un Tarsus İdmanyurdu ile oynadığı maçta ilk yarının son dakikalarında sakatlanan Kerem Pala oyuna devam edemedi.

21 Ekim 2019 Pazartesi 00:29
Kerem sakatlandı!

Hacettepe maçında attığı gol ve yaptığı asistle galibiyette büyük pay sahibi olan Kerem, dün ilk 11’de sahaya çıktı. Sağ kanatta başarılı bir performans sergileyen genç futbolcu 38.dakikada rakip ceza sahasına girmek isterken yaşanan bir pozisyonda ters basması üzerine sol dizinden sakatlık geçirdi. Sağlık ekibinin müdahalesi sonrası oyuna devam eden Kerem, 41.dakikada kendini yere bıraktı ve maça devam edemedi. 42.dakikada yerini Mikail’e bırakan Kerem’in sol diz çapraz bağlarında yırtık olmasından şüphe ediliyor.

Genç futbolcunun dizinde ödem ve şiş olduğu için MR’ı yarın çekilecek ve kesin durumu belli olacak.

(Hüseyin AŞKIN)

İlgili Haberler
Ne şiş yandı, ne kebap: 0-0
Ne şiş yandı, ne kebap: 0-0
Osmancık Sivas’ı geçemedi: 1-1
Osmancık Sivas’ı geçemedi: 1-1
Güreşçiler ligde kaldı
Güreşçiler ligde kaldı
Yeni Çorumspor: 0-Tarsus İ.Yurdu: 0
Yeni Çorumspor: 0-Tarsus İ.Yurdu: 0
Güreşçiler Play-Off vizesi arıyor
Güreşçiler Play-Off vizesi arıyor
Osmancık’ta parola 3 puan
Osmancık’ta parola 3 puan
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim