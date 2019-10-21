Kerem sakatlandı!

Hacettepe maçında attığı gol ve yaptığı asistle galibiyette büyük pay sahibi olan Kerem, dün ilk 11’de sahaya çıktı. Sağ kanatta başarılı bir performans sergileyen genç futbolcu 38.dakikada rakip ceza sahasına girmek isterken yaşanan bir pozisyonda ters basması üzerine sol dizinden sakatlık geçirdi. Sağlık ekibinin müdahalesi sonrası oyuna devam eden Kerem, 41.dakikada kendini yere bıraktı ve maça devam edemedi. 42.dakikada yerini Mikail’e bırakan Kerem’in sol diz çapraz bağlarında yırtık olmasından şüphe ediliyor.

Genç futbolcunun dizinde ödem ve şiş olduğu için MR’ı yarın çekilecek ve kesin durumu belli olacak.

(Hüseyin AŞKIN)