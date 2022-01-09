Kerem Pala Karşıyaka’ya kiralık verildi

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Çorum FK’da, Kerem Pala 3.Lig ekibi Karşıyaka’ya kiralık olarak gönderildi.

Geçtiğimiz günlerde Mertcan Aktaş ve Sabrican Vural’la birlikte kiralık gönderilmeleri kararlaştırılan ancak sonrasında yaşanan istifalar nedeniyle takıma geri çağrılan bu üç futbolcudan Kerem Pala, sezon sonuna kadar 3.Lig 3.Grup takımlarından, İzmir temsilcisi Karşıyaka’ya kiralandı. Karşıyaka’nın, Kerem’i açıklaması bekleniyor.

3 buçuk sezondur Çorum FK kadrosunda yer alan Kerem Pala, bu sezon ligde 13, Türkiye Kupası’nda 1 olmak üzere 14 resmi maçta kırmızı-siyahlı formayı giyerken, sahada 392 dakika kaldı ve 2 sarı kart gördü.

Kerem Pala, geçen sezonun ikinci yarısını ise Ispartaspor’da kiralık geçirmişti.

(Hüseyin AŞKIN)

