Kerem Pala kadroda

Teknik Direktör Bahri Kaya tarafından açıklanan 20 kişilik maç kadrosunda şu futbolcular bulunuyor: Umut Kaya, Hasan Hüseyin Akınay, Deniz Çörtlen, Salih Zafer Kurşunlu, Eren Tokat, Mete Yıldız, Talha Özler, Tarık Mayhoş, Ertuğrul Sancaktutan, Mehmet Sedef, Nafican Yardımcı, Kerem Çağatay, Kerem Pala, Muhammet Fettahoğlu, Muhammed Çoban, Onur Kolay, Cengiz Ötkün, Yılmaz Can Taşkıran, Mikail Albayrak ve Sinan Kurumuş.

Dün Merzifon’dan 12 uçağı ile İstanbul’a giden Çorum Futbol Kulübü kafilesi İstanbul’dan da otobüsle Tekirdağ’a geçti.

(Spor Servisi)